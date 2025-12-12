Don Omar hace 'sold out' en Tenerife con unas 40.000 entradas vendidas para su único concierto en Europa en 2026

Archivo - El Reggaeton Beach Festival llega este sábado con Don Omar, Juan Magan y Natti Natasha - RBF - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para el concierto de Don Omar en Tenerife, conocido mundialmente como 'El Rey del Reguetón', el próximo 16 de julio de 2026, se han agotado en tiempo "récord". La cita ha anunciado su 'sold out' con más de 40.000 entradas vendidas, según ha informado el organizador del evento, 'Tenerife Cook Music Fest'.

Don Omar ha marcado la historia de la música urbana con más de dos décadas de trayectoria y éxitos emblemáticos como Danza Kuduro, Pobre Diabla y Taboo. Su impacto global, múltiples reconocimientos y su capacidad para reinventar el género lo consolidan como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

El anuncio del 'sold out', con más de 40.000 entradas vendidas, confirma, de este modo, la "enorme expectación generada", ya que el concierto constituía la única fecha confirmada en Europa para Don Omar en 2026. Así, la organización destaca que se trata de uno de los récords de venta más rápidos en la historia del festival.

"Este lleno absoluto demuestra la conexión del público con la propuesta artística del festival y reafirma la dimensión internacional de Don Omar como icono del reguetón", han señalado desde el Tenerife Cook Music Fest.

El 'Tenerife Cook Music Fest' celebrará en 2026 su quinto aniversario, consolidándose como un evento de referencia en Canarias. Tras reunir a decenas de miles de asistentes en su última edición, el festival continuará su curso con combinación de música en vivo de alcance internacional, gastronomía local y experiencias culturales únicas, que lo convierten en un punto de encuentro destacado dentro y fuera del archipiélago.