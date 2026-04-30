Loro Parque consolida su "liderazgo" absoluto en el turismo en Canarias, según el informe CMB Turismo 2026

Wolfgang Kiessling, fundador, propietario y presidente del Grupo Loro Parque - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Loro Parque ha consolidado recientemente su posición como "referente" de la industria turística en el archipiélago canario. Así lo demostrarían los resultados del prestigioso informe CMB Turismo 2026 (Canarias Mediabrand), elaborado por la consultora 22GRADOS, que detalla cómo la compañía no solo lidera el ranking general, sino que demuestra una "capacidad de adaptación" al actual panorama del sector.

El estudio, que analiza el rendimiento de las 90 marcas turísticas más relevantes que operan en las islas, sitúa a Loro Parque en el puesto número 1 con una puntuación global de 67,91. Este liderazgo se ve reforzado por otros activos del Grupo como es Poema del Mar, que logra la tercera posición (57,80), y Siam Park que se sitúa en el cuarto lugar (56,32), según ha precisado el grupo empresarial en una nota de prensa.

El Grupo Loro Parque continuaría consolidándose como uno de los referentes del panorama turístico canario, mediante una estrategia basada en la excelencia de la experiencia y la conexión emocional con el visitante.

MODELO DE 'ÉXITO'

Uno de los datos más reveladores del informe es el posicionamiento del Hotel Botánico & Oriental Spa Garden. El establecimiento de lujo del Grupo Loro Parque ha logrado situarse en la 13ª posición del ranking global, lo que coloca al Hotel Botánico entre las mejores marcas hoteleras, demostrando la calidad y percepción de marca.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha señalado cómo "ser los primeros no es un regalo", sino el resultado de décadas "exigiendo lo mejor de nosotros mismos".

"Que Loro Parque sea la marca más valorada de Canarias es un orgullo, pero que tres de nuestras marcas dominen el Top 5 es un mensaje claro al mercado, nuestra forma de entender el turismo basada en la calidad, excelencia y el respeto al entorno es el correcto", ha señalado el presidente del grupo empresarial.

Para Kiessling, ver el éxito del Hotel Botánico entre las mejores marcas del sector global refuerza la convicción del Grupo por el trabajo realizado a lo largo de todos estos años y la planificación que se tiene para los próximos: "Estos datos refuerzan la apuesta del Grupo Loro Parque por la innovación y la calidad".

EL SECTOR EN CANARIAS

El informe CMB Turismo 2026 pone de manifiesto que el sector en Canarias no solo atraviesa un momento de crecimiento histórico, sino una auténtica metamorfosis técnica y estratégica.

Asimismo, con una economía regional que cerró 2025 creciendo un 3,5% y una industria turística que ya supone el 35,6% del PIB, el archipiélago ha alcanzado ingresos récord de 23.185 millones de euros.

Según el informe de 22GRADOS, en este escenario, donde la rentabilidad prima sobre el volumen de pernoctaciones, el Grupo Loro Parque aparece como "ejemplo de un modelo de éxito" que combina la solidez económica con una estrategia digital referente.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En la actualidad, la Inteligencia Artificial se ha erigido como el nuevo planificador de viajes, y es precisamente aquí donde Loro Parque logra una puntuación de 31,64 en visibilidad IA, convirtiéndose en "la marca más recomendada" por los algoritmos para quienes buscan experiencias únicas en las islas.

Mientras el informe advierte una "debilidad general" en el sector respecto a la experiencia de usuarios en dispositivos móviles debido a webs hoteleras excesivamente pesadas, el Grupo Loro Parque habría destacado en el informe "por su agilidad y constante inversión tecnológica" para garantizar una conversión óptima.

La receta del "éxito" del Grupo se completa, a juicio de los resultados del estudio, con una percepción digital, liderada por Loro Parque y sus marcas gracias a un "producto emocional que genera "una conversación positiva y constante", extendiéndose a las comunidades sociales, donde Poema del Mar sobresale como el "líder absoluto" en engagement visual, logrando "grandes audiencias" en plataformas como Instagram y TikTok.