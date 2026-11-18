Niños directores de Loro Parque y Poema del Mar - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque, en Tenerife, y Poema del Mar, en Gran Canaria, ya cuentan con sus ocho nuevos 'niños directores' seleccionados entre más de 300 aspirantes, una cifra que marca un récord de participación en la historia de esta iniciativa impulsada por el Grupo Loro Parque y Loro Parque Fundación para fomentar la educación ambiental y acercar a las nuevas generaciones a la protección de la naturaleza.

A través de sus propuestas, los participantes han compartido su visión sobre la importancia de proteger las especies y sus hábitats, convirtiéndose en protagonistas de una experiencia educativa que les permitirá descubrir la labor que desarrollan los centros de conservación modernos, recoge una nota de la compañía.

La directora de Administración del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, afirmó que más de 300 niños quieran ser directores de los parques es la "mejor noticia" que podían recibir.

"Tenemos una generación llena de ilusión, curiosidad y ganas de contribuir a la protección de la naturaleza. Nuestro objetivo es acompañarlos en ese entusiasmo y ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan transformarlo en conocimiento y compromiso", ha detallado.

Los actos de elección se celebraron simultáneamente en Loro Parque y Poema del Mar, donde un total de 20 finalistas, diez por cada parque, tuvieron la oportunidad de presentar y defender sus propuestas ante el jurado.

Durante sus intervenciones, los aspirantes demostraron sus conocimientos, su creatividad y, especialmente, su sensibilidad hacia el bienestar animal y la protección de la biodiversidad y sus ideas reflejaron la importancia que adquiere la educación ambiental desde edades tempranas y el papel que desempeñan iniciativas como ésta a la hora de estimular la participación activa de los más jóvenes en la conservación de la naturaleza.

Tras valorar las presentaciones, el jurado seleccionó a los ocho nuevos directores, cuatro en Tenerife y cuatro en Gran Canaria, quienes ya han comenzado a disfrutar de esta experiencia educativa.

A lo largo del curso, los pequeños participarán en un completo programa de actividades que les permitirá conocer el funcionamiento de ambos parques desde una perspectiva privilegiada.

Acompañados por profesionales de diferentes departamentos, descubrirán cómo se desarrolla el cuidado diario de los animales, las actuaciones destinadas a garantizar su bienestar y los proyectos de conservación de especies que se impulsan desde ambas instalaciones.

Talleres educativos, recorridos guiados, visitas a zonas de trabajo interno y actividades participativas forman parte de esta experiencia, concebida para combinar aprendizaje, curiosidad y diversión.

De este modo, los niños podrán comprender de primera mano la dedicación, el conocimiento científico y el esfuerzo humano necesarios para cuidar de los animales y contribuir a la conservación de la biodiversidad.

"Queremos que los niños descubran todo lo que hay detrás del cuidado de los animales y de la protección de las especies. Que conozcan a nuestros profesionales, que aprendan de ellos y que comprendan por qué es tan importante conservar la naturaleza, porque para querer proteger a un animal, primero hay que conocerlo", destacó Cybell Kiessling.

Uno de los aspectos más importantes de 'Niño/a Director/a' es su vocación de continuidad.

La iniciativa no pretende limitarse a las actividades que los participantes desarrollan durante el curso, sino establecer una relación duradera con los pequeños y sus familias, que permita seguir alimentando su interés por la naturaleza a medida que crecen.

QUE SIGAN VINCULADOS CON LOS PARQUES

En este sentido, el Grupo Loro Parque quiere que los niños que han formado parte del programa puedan continuar vinculados a los parques, visitándolos junto a sus familias hasta alcanzar la mayoría de edad y encontrando en ellos espacios de aprendizaje, descubrimiento y sensibilización ambiental.

Esta continuidad responde a la convicción de que la educación ambiental es un proceso que debe comenzar en la infancia y acompañar a las personas a lo largo de su desarrollo.

El contacto con el mundo animal, el conocimiento de las especies y la comprensión de las amenazas que afectan a sus hábitats son elementos fundamentales para despertar una conciencia ambiental sólida y duradera, resaltan desde la compañía.

"No queremos que esta experiencia termine cuando finalice el curso. Nuestra ilusión es que estos niños sigan viniendo a nuestros parques con sus familias, que continúen aprendiendo y descubriendo la naturaleza hasta que cumplan los 18 años. La educación, la concienciación y el compromiso con el medio ambiente tienen que comenzar desde pequeños, porque solo cuando conocemos y comprendemos a los animales podemos aprender a quererlos y protegerlos", explicó Cybell Kiessling.

El récord de participación de esta nueva edición coincide con un balance histórico de la actividad educativa del Grupo Loro Parque durante el curso 2025/2026, en el que sus iniciativas de sensibilización ambiental han alcanzado a más de 42.000 escolares.

Estos resultados reflejan la consolidación de un modelo educativo que trasciende las instalaciones de Loro Parque y Poema del Mar para acercar el conocimiento científico, la biodiversidad, el bienestar animal y la sostenibilidad a la comunidad educativa.

RECURSOS PEDAGÓGICOS

A través de diferentes programas, actividades y recursos pedagógicos, el Grupo continúa promoviendo experiencias que permiten a niños y jóvenes comprender la importancia de los ecosistemas, conocer las amenazas a las que se enfrentan numerosas especies y descubrir el papel que cada persona puede desempeñar en la protección del medio ambiente.

Uno de los principales pilares de esta labor es la estrecha colaboración con los centros educativos y sus docentes.

Durante el pasado curso se celebraron 82 Jornadas Informativas del Profesorado, en las que participaron 3.409 docentes de 617 centros educativos, quienes pudieron conocer los recursos y las oportunidades formativas que ofrecen los parques para complementar el aprendizaje en las aulas.

La excelente acogida de estas iniciativas se refleja también en el 98% de satisfacción registrado entre el profesorado, un resultado que pone de manifiesto la calidad de los programas educativos y su utilidad como herramientas de apoyo a la enseñanza.

"Una valoración del 98% por parte del profesorado no es solo un dato, es la prueba de que este modelo funciona, de que es útil en el aula y de que los docentes lo sienten como suyo", destacó Kiessling, quien subrayó la importancia del compromiso de los profesionales de la enseñanza para trasladar el mensaje de conservación a las nuevas generaciones.

La iniciativa constituye una de las propuestas de responsabilidad social y educación ambiental del Grupo Loro Parque y Loro Parque Fundación.

Su objetivo va más allá de ofrecer a los participantes una experiencia diferente, busca despertar vocaciones, fomentar la curiosidad y transmitir valores de respeto, responsabilidad y compromiso con el entorno natural.

La posibilidad de acercarse a esta realidad de la mano de los profesionales de los parques no solo enriquece los conocimientos de los participantes, sino que también contribuye a que se conviertan en transmisores de estos valores entre sus compañeros, familias y comunidades educativas.

"Los números son extraordinarios, pero lo que de verdad nos mueve son las personas que hay detrás de ellos ya que miles de niños y jóvenes que hoy comprenden mejor el planeta y que mañana tomarán decisiones sobre su futuro. Queremos que ese conocimiento y ese compromiso los acompañen durante toda su vida", concluyó Cybell Kiessling.