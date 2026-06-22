Luis Padrón repite como presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria - CEDIDO POR LA CÁMARA DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria ha reelegido a Luis Padrón como presidente para un segundo mandato durante la celebración de su Pleno constitutivo.

Según ha informado la institución cameral, en esta sesión también han quedado constituidos el nuevo Pleno y el Comité Ejecutivo, que ejercerán sus funciones durante los próximos cuatro años en un acto que ha estado presidido por el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber.

Padrón ha agradecido durante su intervención la confianza depositada por las empresas de Gran Canaria para continuar al frente de la institución y ha destacado la responsabilidad que supone formar parte de los órganos de gobierno de una entidad que trabaja al servicio del conjunto del tejido productivo insular.

Por su parte, el Pleno está integrado por 60 miembros, de los cuales 40 han sido elegidos por sufragio, diez actúan en representación de la Confederación Canaria de Empresarios y otros diez corresponden a empresas que realizan una aportación voluntaria a la Cámara.

Estas diez entidades son IFA Canarias, SL; Clínica de Urgencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, SL; Grupo Satocan, SA; Inetel Technologies; Dinosol Supermercados, SL; Clínica San Roque, SA; Arimotor Gestión, SL; Astilleros Canarios, SA; Binter Canarias, SA; y Grupo Martinón-Grumasa, SL.

FORTALEZA INSTITUCIONAL, ECONÓMICA Y PATRIMONIAL

Con todo, el presidente ha asegurado que la Cámara inicia esta nueva etapa desde una posición de fortaleza institucional, económica y patrimonial, fruto del trabajo desarrollado durante los últimos años.

"El propósito de la Cámara continúa siendo promover la actividad económica de Gran Canaria desde una visión integradora y al servicio de todos los sectores productivos de la Isla", ha afirmado.

Asimismo, Padrón ha señalado que la estabilidad alcanzada se sustenta en una gestión rigurosa y profesional, al tiempo que ha recordado el papel desempeñado por la institución en la atracción de inversiones estratégicas y en la implantación de proyectos empresariales internacionales capaces de generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades.

También ha puesto en valor la pertenencia a la red cameral, integrada por 83 Cámaras de Comercio en España y 43 Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Exterior.

AVANZAR HACIA UNA NORMATIVA MÁS FAVORABLE

En relación con el contexto económico, el presidente ha afirmado que España y Canarias presentan indicadores positivos, aunque ha considerado necesario avanzar hacia una normativa más favorable a la actividad empresarial.

En este sentido, se ha referido a retos como el absentismo laboral, la excesiva burocracia y la necesidad de mejorar la productividad, unos desafíos que deben abordarse desde el diálogo y la colaboración entre las administraciones públicas, las empresas, los trabajadores y las organizaciones representativas.

Finalmente, Padrón ha reafirmado el compromiso de la Cámara de participar activamente en la búsqueda de soluciones aportando propuestas, conocimiento y capacidad de acuerdo.

"Durante este segundo mandato, la institución continuará impulsando la competitividad, la internacionalización, la innovación y la generación de oportunidades", ha concluido.