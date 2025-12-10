Luz verde del Parlamento a la tramitación de la modificación del himno de Canarias para incluir a La Graciosa

Archivo - La isla de La Graciosa - SEO/BIRDLIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos --aunque Vox era el único no proponente-- iniciar la tramitación de la modificación del himno de Canarias para incluir en la letra la expresión "ocho peñas" en honor a La Graciosa.

De esta forma, el himno queda recogido como "Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas, late el pulso de mi alma".

Marcos Bergaz, del Grupo Socialista, ha comentado que esta iniciativa legislativa es "justa y necesaria", y aunque pueda ser entendida como un "gesto", entiende que "va a hacer felices a los gracioseros y gracioseras".

En esa línea ha indicado que los símbolos "son importantes" y ha aprovechado para reclamar que La Graciosa pueda "alcanzar sueños" y "superar" la triple insularidad para que toda Canarias vaya en la "misma dirección".

El presidente del Grupo Nacionalista, David Toledo, ha apuntado que letra del himno "emocionó a todos" cuando se creó hace más de veinte años, "y era lógico", pero Canarias ha evolucionado y La Graciosa ya es la "octava isla" tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía.

Ha apuntado que esta ley debe "unir a todos" cuando el pueblo canario ya reconoce a La Graciosa y debe formar parte del himno oficial. "No es solo una modificación técnica, es mucho más. Es un acto de justicia simbólica", ha agregado.

Rebeca Paniagua, del Grupo Popular, ha comentado que aunque este asunto podría ser "menor", modificar el himno de Canarias es una "propuesta emocional que un territorio hace a su gente", subrayando que la "canariedad se siente", por ejemplo a través de la música, un silbido o un abrazo.

Ha descrito a La Graciosa como la isla "más pequeña, la más delicada, la que durante siglos vivió al margen de los grandes relatos insulares" y por ello, en 2018 se realizó un "acto de justicia" al incluirla en el Estatuto de Autonomía.

"Decir ocho peñas no es modificar una cifra, es reconocer su presencia. No estamos corrigiendo un himno, señorías, estamos completándolo", ha apuntado.

NC: QUE LA ISLA NO SEA UN "PARQUE TEMÁTICO"

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha relatado que la modificación del Estatuto de Autonomía profundizó en derechos pero trascendió especialmente la inclusión de La Graciosa como octava isla, pues hasta ese momento "se olvidaba" a una parte de la población.

Ha valorado el "simbolismo" de la modificación del himno pero ha insistido en "pensar" en La Graciosa, en su acceso al agua y en su "saturación" de turistas. "No puede convertirse en un nuevo parque temático", ha destacado.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que es importante que "todos" los canarios se sientan parte del himno y "faltaba un pasito más" tras la aprobación del nuevo Estatuto por lo que es "justo" modificar el himno para incluir a La Graciosa.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha comentado que la modificación del himno es un "gesto de coherencia institucional" y al mismo tiempo, un acto de "reconocimiento simbólico" hacia la identidad de Canarias como pueblo.

Ha comentado que La Graciosa ya es una realidad desde la reforma del Estatuto y faltaba que estuviera representada en uno de los "símbolos" del archipiélago, su himno.

"Los símbolos no gobiernan, no gestionan presupuestos ni ejecutan políticas, pero sí construyen comunidad, nos unen, nos recuerdan que todos compartimos una misma historia", ha apuntado.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha comentado que La Graciosa es uno de los lugares "más espectaculares" de Canarias, más allá de que se modifique el himno, aunque ha precisado que el archipiélago forma parte de España y tiene una "historia común", más allá de los "sectarismos".

No obstante, ha garantizado el apoyo de su grupo a la tramitación y censurado las "mentiras" que se dicen sobre su formación.