Mando Aéreo de Canarias colabora en el traslado de personal y material hacia CCAA afectadas por incendios forestales

Trasladó 38 efectivos de la UME de Gran Canaria a León y 19 bomberos forestales de La Palma a Santiago de Compostela

El Mando Aéreo de Canarias ha trasladado en los últimos días personal y material desde las islas para colaborar en la lucha contra los incendios forestales que afectan estos días a la península, según ha informado el Ejército del Aire y del Espacio.

Así, el 15 de agosto un avión T.21, destacado en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), realizó un transporte clave en la coordinación de esfuerzos contra los incendios que permanecen activos en Castilla y León, trasladando 38 militares integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta la ciudad de León.

Posteriormente, el 18 de agosto, la misma aeronave recorrió la distancia desde la isla de La Palma hasta Santiago de Compostela para transportar a 19 componentes de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), con base en el municipio palmero de Puntagorda.

Estas unidades especializadas forman parte de la estructura de respuesta rápida para actuar en incendios forestales en diferentes territorios.

Los aviones T.21, conocidos como C-295, del Ejército del Aire y del Espacio, tienen como misiones principales el transporte aéreo, lanzamiento de personal y cargas, y aeroevacuaciones médicas, entre otras tareas. Son aviones versátiles diseñados para operar en diversas condiciones y misiones.