El Mando Aéreo de Canarias envía efectivos de relevo para la lucha contra los incendios en el noroeste peninsular

Mando Aéreo de Canarias envía efectivos de relevo para la lucha contra los incendios en el noroeste peninsular - CEDIDO POR MANDO AÉREO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mando Aéreo de Canarias (MACAN) ha enviado este jueves, 28 de agosto, un contingente de 16 efectivos que han partido de la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) para relevar al personal de otras Unidades del Ejército del Aire y del Espacio implicados en la lucha contra los graves incendios forestales que afectan desde hace semanas a las comunidades del noroeste peninsular.

En un comunicado, el MACAN ha señalado que su general jefe, Francisco Javier Vidal Fernández, ha presidido la despedida del contingente, transmitiendo sus mejores deseos y destacando la importancia de su labor en esta emergencia.

Esta nueva contribución se añade a las operaciones que el Ejército viene desarrollando desde el pasado 15 de agosto utilizando diversos medios aéreos, entre ellos un C-212, un C-295 y un A400, que han facilitado el traslado de personal militar y de otras Administraciones públicas desde Canarias hacia la Península para apoyar las tareas de extinción.