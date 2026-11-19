El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visita las instalaciones del nuevo Hospital de campaña instalado junto al CATE de San Andrés - GOBIERNO DE CANARIAS

VALVERDE (EL HIERRO), 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias ha desplegado este jueves un hospital de campaña en El Hierro para reforzar la atención sanitaria ante el incremento de llegadas de personas migrantes y garantizar, asimismo, que esta situación no afecte a la asistencia sanitaria insular.

El dispositivo, instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en Valverde, permitirá atender las patologías leves sin necesidad de trasladar a los pacientes al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, aliviando la presión sobre el centro hospitalario y sus profesionales, según ha concretado el Ejecutivo canario en una nota de prensa.

El presidente canario, Fernando Clavijo, visitó las instalaciones acompañado por el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya; la directora del Área de Salud de El Hierro, Pilar Mora; la gerente de Servicios Sanitarios de la isla, Jéssica Acosta, y autoridades de la isla. Durante la visita, ha explicado que el Ejecutivo canario decidió asumir el despliegue después de que no prosperara su petición de que Cruz Roja, la Unidad Militar de Emergencias (UME) o el SAMU habilitaran este recurso, una de las necesidades trasladadas por el Gobierno regional en las reuniones interministeriales sobre migración.

Clavijo ha agradecido la colaboración del alcalde de Valverde, Carlos Brito, que facilitó el suelo necesario para instalar el hospital de campaña, y ha reconocido el esfuerzo de los profesionales sanitarios del Servicio Canario de la Salud que durante las últimas semanas han realizado "un sobreesfuerzo" para responder al incremento de la actividad asistencial en la isla: "Fue una implicación que fue más allá de sus obligaciones profesionales y permitió mantener la atención en circunstancias especialmente complejas".

El reconocimiento se extendió a los efectivos de Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Guardia Civil, así como a los voluntarios que han participado en la atención a las personas migrantes. Además, Clavijo ha puesto en valor la solidaridad de la sociedad herreña y de los profesionales que, pese a las dificultades, han garantizado una respuesta 'digna' y 'humanitaria'.

El presidente canario ha agradecido también la solidaridad del Gobierno vasco y del Lehendakari Imanol Pradales, que se ha interesado desde el minuto uno por la situación en El Hierro y ha ofrecido su colaboración. De hecho, Euskadi ha enviado dos médicos y cuatro enfermeros que reforzarán la atención sanitaria en el hospital de campaña. Clavijo ha destacado asimismo la disposición de una treintena de profesionales, entre médicos y enfermeros, que se han ofrecido voluntariamente para colaborar en la isla, poniendo en valor la solidaridad y el compromiso de los profesionales sanitarios.

SOBRE EL HOSPITAL

El hospital de campaña puesto en marcha por el Gobierno de Canarias está integrado por dos Puestos Médicos Avanzados (PMA) del Servicio de Urgencias Canario (SUC), trasladados desde Tenerife y Gran Canaria. Cada uno dispone de treinta metros cuadrados útiles y capacidad para instalar alrededor de veinte camillas.

Ambos contarán con material y medicación aportados por el Hospital Nuestra Señora de los Reyes para atender las patologías leves, mientras que los casos de mayor gravedad seguirán siendo derivados al centro hospitalario o evacuados cuando resulte necesario.

Los profesionales que asistirán a los migrantes en el Hospital de campaña dependerán, asimismo, de la demanda que se precise en cada momento, según han puntualizado fuentes de la Consejería de Sanidad.