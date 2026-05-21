En marcha el nuevo plan de recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro, dotado de casi 2 millones de euros

Archivo - Lagarto Gigante de El Hierro - R. ÁLAMO/CABILDO DE EL HIERRO - Archivo

La estrategia contempla actuaciones de conservación, control de depredadores, mejora genética y creación de nuevos núcleos poblacionales para garantizar la supervivencia de la especie

VALVERDE (EL HIERRO), 21 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado este martes el nuevo Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia simonyi), aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno para garantizar la conservación de esta especie endémica en peligro de extinción.

En la actualidad, el Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro alberga más de 60 lagartos adultos y 93 crías, según ha recordado la Consejería de Transición Ecológica en una nota.

El acto contó con la participación del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata; del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, y del consejero insular de Medio Ambiente, Jesús Pérez, quienes realizaron además una visita por las instalaciones del centro para conocer el trabajo en materia de reproducción, seguimiento y conservación de la especie.

Durante la presentación, Zapata ha destacado que la aprobación de este plan es "un paso decisivo" para reforzar la protección de una de las especies más emblemáticas y singulares de Canarias.

El consejero ha recordado que el plan contempla una inversión cercana a los dos millones de euros y establece un marco de actuación que permitirá desarrollar medidas de seguimiento científico, mejora del hábitat, control de amenazas y refuerzo poblacional en la isla.

Por su parte, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha puntualizado que la conservación del lagarto gigante herreño, especie única en el mundo y símbolo de la isla, es "una prioridad" para El Hierro y "un ejemplo del trabajo coordinado" entre administraciones para preservar el patrimonio natural en la isla. Asimismo, ha puesto en valor "la labor que desde hace décadas" se realiza en el Centro de Recuperación.

EN DETALLE

El nuevo Plan de Recuperación establece actuaciones dirigidas a consolidar la población natural existente, incrementar el número de ejemplares y mejorar la viabilidad genética de la especie mediante programas de cría en cautividad y posteriores reintroducciones en el medio natural. Entre las medidas previstas se incluyen también acciones de control de depredadores introducidos, restauración del hábitat y seguimiento continuo de las poblaciones silvestres.

El documento incorpora líneas de trabajo vinculadas a la investigación científica y la sensibilización ambiental, con el objetivo de fomentar la divulgación y el conocimiento social sobre la importancia ecológica del lagarto gigante de El Hierro y su papel dentro de la biodiversidad canaria.