María Fernández (CC): "Es la hora de abrir un cambio de época en Gran Canaria"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria a presidir el Cabildo de Gran Canaria, la actual diputada María Fernández, ha afirmado que ha llegado el momento de la alternativa y ha asegurado que viene dispuesta a dedicar los mejores años de su vida a mejorar la isla y a presidir el Cabildo para todos. "Es la hora de poner un punto y aparte y abrir un cambio de época en Gran Canaria", apostilló.

En el acto de presentación de su candidatura, María Fernández ha asegurado que no quiere hablar del pasado, ya que para ella el objetivo debe ser siempre mirar hacia el futuro, pero incidió en que el actual presidente del Cabildo, Antonio Morales, "ha tenido ocho años de oportunidades, más de 7.000 millones para invertir en todo este tiempo y no vemos cambios reales en Gran Canaria".

"Ahora está de salida, ni siquiera es capaz de decidir si quiere continuar, por lo que entiendo que su tiempo ha terminado. Es la hora de la alternativa, somos la única opción real y nos toca a nosotros", sentenció Fernández.

Para la nacionalista, el gobierno de la isla "debe dejar de ser un lugar donde van a terminar su larga trayectoria los políticos y convertirse en el centro de las ideas renovadas y de la gestión de Gran Canaria, como ocurre en otras islas". En este sentido, defendió que esta es "la isla con mayor potencial y capacidad de crecimiento pero carece de un modelo parar gobernar y de un liderazgo para todos. Los últimos años ha reinado el sectarismo".

Sin embargo, Fernández aseguró que Coalición Canaria sí dispone de ese modelo y que tiene muy claro cuál debe ser el presente y el futuro de la isla: "Tenemos un proyecto definido sobre la movilidad y el transporte y lo hemos defendido hasta el final. Unos llevan más de dos décadas pagando una oficina para un tren que no existe y en Las Palmas de Gran Canaria seis años para una metroguagua fantasma", añadiendo que Coalición Canaria ha conseguido la gratuidad de las guaguas porque "siempre ponemos a los canarios por encima de cualquier otro interés", dijo.

María Fernández quiso recordar que todas las organizaciones políticas "clamaron como una cuestión de justicia la bonificación del 100% en las guaguas, pero no fueron capaces de defenderlo, se conformaron con el 50% y ahora ponen palos en las ruedas para ejecutarlo". Es increíble que el presidente de una isla se queje por recibir dinero para invertir", agregó.

La diputada también señaló que se viven nuevos tiempos y nuevos retos y el proyecto que defiende se vertebra bajo los parámetros de sostenibilidad y bienestar social. A este respecto, aseguró que las políticas sociosanitarias no pueden continuar en la misma línea: "Precisamos de acciones que se ajusten a los cambios sociales, no necesitamos macrocentros en los que aparcar a nuestros mayores. Hoy los hijos sufren por no poder darle la calidad de vida que sus padres merecen y esto lo vamos a cambiar".

La candidata también apuntó que el diagnóstico de Gran Canaria es claro: "Somos la isla con mayor paro, con una tasa de desempleo juvenil superior al 43%, aquí formamos a los jóvenes para luego obligarlos a irse, revertir esta situación será una de mis primeras prioridades".

Para concluir, María Fernández se mostró segura y dijo que a partir del próximo mes de mayo aspira a ser la presidenta de todos los grancanarios y gobernará para los que decidan apoyarle o no.