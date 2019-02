Marín (CNMC) afirma que el "A B C" de los precios bonificados es una subida de precios y un aumento de resultados

Publicado 22/02/2019 14:31:06 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín, ha afirmado que el "A B C" de los precios bonificados es una subida de los precios y un aumento de resultados para las empresas, al tiempo que mostró su sorpresa por la bonificación al transporte en casos como el de la clase Business.

"Los precios bonificados se traducen inmediatamente en una subida de precios en la prestación de ese servicio y de un incremento en la cuenta de resultados en beneficio de los accionistas de la empresa", dijo este viernes durante su intervención en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior celebrada en el Parlamento de Canarias.

Además, comentó que esto ocurre "siempre" que se toma la decisión de recorrer la senda de los precios bonificados. "Ustedes sabrán por dónde quieren ir --aseveró--. Esto es el A B C de la historia. Cada vez que me llega un comentario, una resolución o un escrito en el que veo que se está subvencionando la clase Business, la verdad es que me quedo absolutamente sorprendido pero, señorías, ustedes sabrán".

Por otra parte, cuestionado por el alquiler vacacional, Marín expuso que se está en una época de tránsito en el que se está cambiando el modelo de alojamiento, lo que implica incluso sobre el diseño de las ciudades.

"Todo lo estamos considerando. Es un asunto extraordinariamente complejo que se están dando en muchos lugares del mundo y se están dando soluciones distintas", aseveró.

En el caso concreto de Canarias, el presidente señaló que si hay regulación tiene que estar "perfectamente justificada" y ser "proporcionada". "No se puede caer en que en las zonas turísticas no puede haber apartamentos turísticos --en referencia al alquiler vacacional--. Prohibir es muy poco emocionante, quizás fácil pero sirve para muy poco", concluyó.