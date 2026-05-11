Marlaska reconoce la dedicación "encomiable" del Guardia Civil fallecido en Granadilla (Tenerife)

(I-D) La ministra de Sanidad, Mónica García; el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atienden a los med - Europa Press Canarias - Europa Press

GRANADILLA (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado este lunes sus condolencias a familiares, amigos y al cuerpo de la Guardia Civil por la muerte natural del agente Bernardino A.R.H. en la tarde de este domingo en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, destacando del mismo su dedicación "encomiable".

El agente, que participaba en el dispositivo del operativo sobre el fondeo del barco 'MV Hondius' y la evacuación de los viajeros en el puerto de Granadilla durante la tarde noche de este domingo, sufrió un infarto.

Al respecto, Marlaska ha destacado, durante una rueda de prensa en el puerto, que era un guardia civil con una "amplia trayectoria en el cuerpo y siempre con una dedicación absolutamente encomiable", admitiendo que es una muerte natural que "duele".

El ministro también ha querido aprovechar este momento para "reconocer el trabajo del conjunto" de la Guardia Civil y Policía Nacional, así como del restos de fuerzas y cuerpos que participan en este dispositivo, además del resto de funcionarios públicos.

Añadió que si bien este domingo terminó "de una manera triste", queda "siempre" el convencimiento de la "fuerza, la resiliencia, la responsabilidad de la Guardia Civil y de todos" los funcionarios públicos.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha querido sumar a las condolencias de Marlaska por el agente fallecido en el puerto, donde agregó "hay muchos servidores públicos, no solo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, sino también de todas las instituciones, instituciones sanitarias, instituciones civiles, que están trabajando en este operativo", concluyendo también con el agradecemiento al trabajo de la prensa.