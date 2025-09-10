Más de 50 agentes de la Guardia Civil formarán el dispositivo de seguridad para 'El Charco', en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas desplegará un dispositivo de seguridad, conformado por más de 50 agentes, en las fiestas patronales en honor a San Nicolás 'El Charco' 2025, que se celebrarán en el municipio de La Aldea de San Nicolás este jueves, 11 de septiembre.

El dispositivo de seguridad busca garantizar un entorno seguro y ordenado para miles de asistentes, por lo que se ha preparado un operativo, especialmente para el 11 de septiembre en La Aldea de San Nicolás, que contará con la colaboración de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El despliegue cuenta con la participación de la mayor parte de las especialidades de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, cada una con funciones específicas para cubrir los distintos ámbitos de la seguridad, ya que la Tradicional Suelta de la Rica Lisa 2025-El Charco 2025, prevé una afluencia aproximada de 15.000 personas.

En este marco, el objetivo principal es el de "prevenir posibles actos delictivos y proteger" la seguridad ciudadana, por lo que se han planificado patrullas continuas, así como puntos de control estratégicos en las zonas con mayor concentración de personas.

La coordinación de todo el operativo se realizará desde el Puesto de la Guardia Civil en La Aldea de San Nicolás, donde se ha habilitado un Centro de Mando que "velará de forma permanente por el correcto" desarrollo del servicio.

Será desde donde se mantendrá contacto constante con las instituciones implicadas, especialmente con los servicios de emergencia, la Policía Local y el Cuerpo General de la Policía Canaria, "garantizando así una respuesta rápida y coordinada" ante cualquier eventualidad.

También se establecerán desde las dependencias de la Guardia Civil una oficina de atención al ciudadano permanente e instrucción de diligencias, aunque ante cualquier incidencia se recomienda llamar al 062.

En cuanto a las especialidades participantes en este dispositivo son de Seguridad Ciudadana las unidades de la Compañía de Santa María de Guía y la USECIC de la Comandancia de Las Palmas, que velarán por el orden público en los puntos de concentración de personas y procederán a la incautación de cualquier objeto que pueda suponer un riesgo para la integridad física de los asistentes, tales como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos o detonadores.

Asimismo participará el subsector de Tráfico, que asegurará la fluidez de la circulación de vehículos; la Unidad Aérea (UA), que prestará apoyo a las unidades terrestres, con la supervisión desde el aire de las zonas de mayor afluencia para detectar y anticipar posibles problemas de seguridad; el SEPRONA, que implementará patrullas enfocadas a la prevención de incendios forestales y a la supervisión del uso de material pirotécnico, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

Por su parte, el equipo PEGASO realizará el control y supervisión de empresas vinculadas a la operación de drones, así como la detección de posibles vuelos no autorizados que puedan afectar a la seguridad del evento; y el Servicio Marítimo hará la vigilancia y control marítimo de las zonas conocidas como Muelle y Playa de San Nicolás.

Finalmente la Guardia Civil pide colaboración de la ciudadanía para que respeten las indicaciones del personal de seguridad y contribuyan a que estas fiestas se desarrollen en un ambiente seguro y festivo.