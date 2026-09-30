Los mayores llevan al Parlamento canario sus demandas: combatir la soledad, inclusión digital y más participación

Pleno de mayores del Parlamento de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acogió este miércoles el Pleno de las Personas Mayores de Canarias, un encuentro que contó con la participación de la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, así como representantes de los grupos parlamentarios.

La jornada reunió en el Salón de Plenos a representantes de los 24 Centros de Día de Mayores del archipiélago, que trasladaron ocho propuestas, una por cada isla, orientadas a avanzar hacia una longevidad activa, saludable, participativa y con derechos.

Las iniciativas abordan cuestiones como la atención y prevención, la lucha contra la soledad no deseada, la inclusión digital, la accesibilidad, el talento sénior, la movilidad y el transporte, así como la participación de las personas mayores en la gobernanza de las políticas públicas.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, destacó el valor de que las personas mayores hayan podido trasladar directamente sus propuestas en la Cámara autonómica y señaló que "esta jornada representa una oportunidad para que quienes tanto han aportado a construir Canarias sigan participando activamente en las decisiones y en el futuro de nuestra sociedad".

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, indicó que "las ocho propuestas comparten así una misma idea, avanzar hacia una Canarias en la que el aumento de la longevidad vaya acompañado de salud, autonomía, participación, igualdad de oportunidades y derechos, y en la que las personas mayores puedan seguir siendo protagonistas de la vida social y comunitaria".

Por su parte, la directora de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, señaló que el objetivo es que las propuestas "no terminen" en el Pleno de la Cámara.

"Queremos que sean escuchadas, estudiadas, desarrolladas y evaluadas, y queremos formar parte de ese proceso. Para ello tenemos el plan Maresía, que forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la visión de Islas Iguales, entendida como una apuesta por la equidad territorial, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las islas y generaciones", comentó.

Las ocho propuestas recogen demandas específicas de cada isla y entre ellas figuran la creación de una Oficina del Mayor en Lanzarote, centros con servicios integrales en La Graciosa, un plan contra la soledad no deseada en Fuerteventura, medidas de inclusión y acompañamiento digital en Gran Canaria, entornos accesibles y comunitarios en Tenerife, un programa de talento sénior en La Gomera, mejoras en movilidad y transporte en La Palma y un modelo estable de participación en la gobernanza de Canarias desde El Hierro.

Al término del Pleno se procedió a la lectura del Manifiesto de las Personas Mayores de Canarias por una Longevidad Activa y Participativa, que recoge las principales demandas y propuestas planteadas durante el encuentro.