Medianías y sur de Gran Canaria estarán este sábado en aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados

Archivo - Una persona se refugia del sol con un paraguas, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las medianías y el sur de la isla de Gran Canaria estarán este sábado en aviso amarillo por temperaturas máximas de 35 grados y que localmente podrían llegar a los 37 grados, mientras que por la noche apenas bajarán de los 26 grados.

Mientras, en el conjunto de España, las lluvias, las tormentas, las olas y, sobre todo, las altas temperaturas, pondrán este sábado en aviso a un total de 16 comunidades autónomas (CCAA) y tres de ellas alcanzarán el nivel naranja por calor: Aragón, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por altas temperaturas están en Huesca y Zaragoza; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Centro de Navarra y Pirineo navarro.

Mientras tanto, el resto de avisos por calor se dan en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla; Teruel; Suroccidental asturiana; Mallorca; Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Badajoz y Cáceres; A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Ribera del Ebro de Navarra; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; Castellón y Valencia; y Gran Canaria.

Además, se registran avisos por lluvias y tormentas en el Litoral occidental asturiano y la Suroccidental asturiana; y en Lugo y Ourense; y sólo por tormentas en León y Zamora. A su vez, hay avisos por olas en Cádiz.

AEMET ha señalado que el acercamiento de una dana desde el oeste provocará un aumento de la inestabilidad en la Península, dejando cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Asimismo, habrá tormentas vespertinas en el cuadrante noroeste y no se puede descartar que también se registren en el resto del área cantábrica y Extremadura.

En líneas generales, estas tormentas caerán con poca precipitación salvo en el extremo noroeste. Allí --en regiones Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León-- es probable que tanto las tormentas como los chubascos sean fuertes y vayan con granizo. Mientras tanto, en el resto del país, es posible que estas tormentas originen localmente rachas muy fuertes de viento.

Durante esta jornada, los cielos estarán poco nubosos en Baleares y nubosos en Canarias, con nubosidad principalmente de tipo medio y alto que podría dejar algún chubasco o tormenta aislada en zonas altas. Asimismo, el probnostico apunta a probables brumas y nieblas matinales en el Estrecho, Alborán, bajo Ebro, Galicia y Cantábrico, con calima ligera en el oeste peninsular y Canarias.

En lo que se refiere a los termómetros, el organismo estatal ha indicado que las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época. Aunque hay incertidumbre al respecto, se expera que las máximas registren ascensos en Canarias, litorales de Alborán, norte de Galicia y regiones del extremo suroeste peninsular y descensos en el área cantábrica, mitad sur y centro peninsular.

De esta manera, se prevé que se superen los 35ºC en la mayor parte del interior peninsular y localmente en las islas y que incluso se pueda llegar a los 40ºC en puntos de las depresiones del suroeste y del nordeste. En el otro extremo, predominarán los ascensos en las mínimas, más acusados en las mesetas, con noches tropicales en amplias zonas de la Península, salvo en el norte. En Canarias, litoral mediterráneo y valles de la vertiente atlántica sur podría no bajarse localmente de los 25ºC.

Por último, AEMET ha indicado que mañana soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes, con tramontana en Ampurdán y Menorca y viento moderado del este en litorales del norte peninsular, Alborán y, con intervalos fuertes, en el Estrecho. En el resto del territorio habrá viento flojo, predominarán las componentes sur y este y arreciará por la tarde en zonas de interior.