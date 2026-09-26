Las medianías y el sur de Gran Canaria seguirán este sábado en aviso por altas temperaturas

Dos personas con sombrilla y ropa veraniega durante una jornada de intenso calor. A 03 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las medianías y el sur de la isla de Gran Canaria seguirán hasta las 19.00 horas de este sábado, 26 de septiembre, en aviso amarillo por altas temperaturas máximas que podrían llegar a los 34ºC.

Mientras, en el conjunto de España, las máximas bajarán este sábado en la vertiente mediterránea, en la meseta norte y en los archipiélagos y lo harán de forma notable --es decir, más de 6ºC-- en puntos del sudeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aún así, hay avisos por calor en Córdoba, Jaén, Sevilla.

Por otro lado, la predicción indica que las máximas subirán en Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto. En líneas generales se esperan pocos cambios para las mínimas, salvo algunos descensos ligeros en la meseta norte, el sistema Ibérico y Canarias. En este marco, se superarán los 35ºC en los valles del sudoeste y de forma puntual al sur de Gran Canaria y Fuerteventura.

AEMET ha indicado que mañana continuará la situación anticiclónica con marcada estabilidad y cielos poco nubosos. Aún así, se darán brumas matinales en el Cantábrico y Galicia, intervalos de nubes medias por la tarde y nubes de retención en las montañas. A últimas horas se acercará un frente que podría dejar algún chubasco disperso.

Por otro lado, se esperan algunos intervalos de nubes bajas matinales en Baleares, zonas costeras mediterráneas, Alborán y el Estrecho, y algunas nubes de evolución en zonas altas del tercio este. En lo que respecta a Canarias, el organismo estatal prevé intervalos de nubes altas y calima en altura, y no descarta algunos chubascos débiles en el interior de las islas occidentales, más probables en Tenerife.

Por último, el pronóstico indica que el levante será moderado este sábado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho. En Canarias, el viento será moderado y del este o nordeste, y, en Baleares, flojo y del noreste. En la Península, predominarán el viento flojo y variable en el interior y las brisas en los litorales.