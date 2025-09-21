Los médicos canarios mantienen en pie la huelga del martes a la espera de novedades del Servicio Canario de Salud

Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Canarias para exigir más transparencia en el proceso de estabilización del HUC - UGT

La huelga se podría prolongar hasta el viernes, si bien se está a la espera de las decisiones que pueda tomar la Consejería de Sanidad en los próximos días, según se advierte desde el Sindicato Médico de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los médicos canarios mantienen, por ahora, la huelga prevista para el día 23 de septiembre con el objetivo de defender y superar la "incertidumbre" que actualmente implica al proceso de estabilización del Servicio Canario de Salud (SCS). Además, en esa misma jornada, el colectivo prevé una concentración, a las 11.00 horas, en la entrada del edificio de actividades ambulatorias del Hospital Universitario de Canarias.

Los convocantes a la huelga de médicos de este martes exigían desde esta semana el "compromiso" de la Consejería a sacar, antes del lunes, el listado con al menos la mayoría de los aprobados por méritos y sus respectivos destinos. Se trataba, asimismo, de un condicionante principal para poder desconvocar la huelga.

Esa acción, puntualiza el secretario general del Sindicato Médico en Canarias a Europa Press, Levy Cabrera, evitaría que personas del subgrupo A1 de personal sanitario y de Gestión y Servicios, que irán próximamente a examen, se vean obligadas innecesariamente a acudir al concurso de oposición ordinario para su estabilización.

Por su parte, según ha informado hoy la Consejería, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, informará este lunes del estado actual del proceso de estabilización del SCS, en una rueda de prensa que tendrá lugar a las 11.30 horas, en la sede de la Consejería de Sanidad de Las Palmas de Gran Canaria.

A la espera de lo que pueda resultar de esta convocatoria a medios de comunicación y, por ende, de las decisiones que pueda tomar el SCS, el Sindicato Médico en las islas mantiene en pie su huelga para este martes. "En principio sigue en pie, y la idea es que esta huelga sea del martes al viernes", ha avanzado Cabrera.

SEGURIDAD JURÍDICA Y CERTEZAS

Según el Sindicato Médico, esta situación afectaría a unos 1.900 profesionales médicos, mientras que del resto de grados incluidos en la categoría rozarían los 2.400: "Si no se saca el listado de los que entran por méritos con su destino, la Administración misma te aconseja ir a examen, para que tengas la oportunidad de elegir en las plazas que se ofertan por méritos y en las ofertadas en el concurso de oposición de estabilización".

Por su parte, desde UGT, ya habían comunicado que lo que ocurre "es muy grave" porque tras seis años de espera, el Servicio Canario de Salud no garantiza la publicación de los listados de adjudicación por méritos antes de los exámenes y no cumple lo estipulado en la convocatoria.

"No es un trámite menor, es la base que da seguridad jurídica, orden y certezas a quienes sostienen la sanidad pública. Exigir esos listados previos no es un capricho, es un requisito fundamental para un proceso limpio y transparente", señala en una nota.

REPECURSIÓN ASISTENCIAL E INSEGURIDAD JURÍDICA

Desde el Sindicato de Médicos advierten, además, de las repercusiones asistenciales que esta situación comprenderá. "Nos quejamos con las fechas de examen porque se pactó que se sacaran en fines de semana para no entorpecer la actividad asistencial, durante el mes de octubre o incluso en noviembre", matiza Cabrera.

De este modo, desde los distintos sindicatos advierten del "perjuicio innecesario" que ocasionará a la gran mayoría de los médicos y facultativos temporales del SCS que no tendrían por qué ir a examen, así como a pacientes que, durante los días en que haya examen, verán suspendidas sus pruebas, consultas o cirugías.

Mientras, el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) también ha convocado otra huelga, esta vez para el próximo 26 de septiembre, para que el Servicio Canario de la Salud (SCS) anule la resolución de llamamiento a examen que ha llevado a cabo sin que se haya concluido el primero de los procesos selectivos excepcionales de "larga duración" por concurso de méritos, quebrantando así las bases de la convocatoria de la OPE que rigen los tres procesos selectivos en marcha (dos de estabilización y uno ordinario).

Según esta organización, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, profundiza con ello en la "inseguridad jurídica" en la que ya incurre desde, al menos, el 31 de diciembre de 2024 por no haber culminado por completo todos los procesos selectivos de estabilización convocados al amparo de la ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

INCUMPLIMIENTOS SEÑALADOS

"No solo no ha reducido esta temporalidad que la Unión Europea exige situar por debajo del 8 por ciento, sino que la ha llevado por encima del 70 por ciento, ocupando así el Servicio Canario de la Salud el detestable primer puesto de todas las administraciones públicas del Estado en abuso de contratación temporal", comentan.

Asimismo, el sindicato señala que "Esther Monzón tampoco ha cumplido con el otro plazo --este ya no subsanable-- que la propia norma interna nacional, según ha confirmado recientemente el Tribunal Supremo creando jurisprudencia, establece para la ejecución completa de los procesos selectivos".

Los médicos se refieren, concretamente, al plazo de tres años en el que, tras la publicación de la oferta de empleo público correspondiente, deben quedar completamente concluidos los procesos selectivos afectados.