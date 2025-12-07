Los médicos canarios se suman esta semana a la huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad, a 13 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Se prevén movilizaciones en Gran Canaria y Tenerife para las jornadas del 9 y 11 de diciembre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/ SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Médicos de las islas se sumarán estos 9, 10 11 y 12 de diciembre a la huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos contra el borrador de Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud del Gobierno central.

A juicio del colectivo, el documento no reflejaría "ni la responsabilidad, ni la preparación que exige la profesión y comprometería la capacidad del SNS para atraer y retener el talento" de los profesionales de la Medicina, según ha puntualizado esta semana el Colegio Oficial de Médicos tinerfeños en una nota de prensa.

En Canarias, esta situación se vería "agravada" ante la falta "acuciante" de profesionales por la falta de estabilización, condiciones laborales y retributivas. "Esta situación fomenta que nuestros especialistas se vean obligados a migrar a otras comunidades y países que sí valoran su preparación y dedicación", añaden.

De este modo, el Colegio de Médicos en Santa Cruz de Tenerife ha compartido la "preocupación" del Foro de la Profesión Médica ante la propuesta de Estatuto Marco presentada por el Ministerio, que persiste en "carencias graves", como la clasificación profesional "inadecuada", la ausencia de una regulación "clara" de la jornada laboral y la falta de un modelo retributivo acorde a la responsabilidad profesional y social de la profesión.

DESDE EL SINDICATO MÉDICO

Por su parte, el Sindicato Médico Canario ha reconocido en una nota que el Ministerio "ha mostrado" una cierta aproximación" a las reivindicaciones planteadas; sin embargo, las propuestas actuales "siguen siendo totalmente insuficientes" para dar respuesta a las necesidades "reales" del colectivo en todo el país.

Así, solicitan la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del SCS, un traslado "abierto y permanente", y operativo a partir de enero de 2026, así como la mejora salarial de las horas de guardia para residentes y especialistas.

"Sin un marco normativo sólido que respalde la excelencia profesional, la conciliación y el descanso, la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, esos derechos consolidados se ven seriamente amenazados", han añadido desde el Colegio médico tinerfeño, que animan a los profesionales a secundar la huelga.

MOVILIZACIONES

Asimismo, desde el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife han llamado a la movilización de todos sus colegiados para participar en la convocatoria de huelga, así como en las concentraciones previstas, el día 9, de 11.00 a 11.30, en la entrada principal del HUC, y el día 11, de 11.00 a 12.00 horas, en Subdelegación del Gobierno en la capital tinerfeña, en hospitales y demás centros sanitarios.

Por su parte, en Gran Canaria, los médicos se movilizarán el próximo día 9 de diciembre, de 11.00 a 11.30 horas, frente a la entrada principal del Hospital Doctor Negrín, mientras el jueves, día 11 de diciembre, tendrá a lugar a las puertas de delegación del Gobierno, en la plaza de La Feria, de 11.00 a 12.00 horas.