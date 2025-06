Médicos se manifiestan en Canarias por un Estatuto Marco "decente" que les "dignifique" y "preserve" la sanidad pública

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos canarios se han manifestado este viernes en las capitales de ambas provincias ante las sedes de Delegación del Gobierno para pedir respuestas ante "el deterioro" del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de "dignificar la profesión médica y preservar la sanidad pública", a raíz del borrador del Estatuto Marco propuesto por Sanidad: "Un estatuto decente, para médico y paciente", han gritado los manifestantes de Tenerife en los primeros minutos de la protesta.

"Médico explotado, paciente maltratado". "Plantillas deficientes, riesgo para los pacientes". "Nueva trampa: Guardias de 17 horas, con devolución de jornada", se podía leer y escuchar entre el más de un centenar de personas del colectivo que se concentró este viernes ante la representación del Gobierno central en la capital tinerfeña, a partir de las 11.00 horas. También se convocó otra protesta ante la sede de Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.

"Mónica, escucha, los médicos están en la lucha", han expresado en referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García. Desde allí, el representante sindical, Levy Cabrera, ha simplificado en declaraciones a los medios el fin principal de la huelga: "El principal motivo es el borrador del Estatuto Marco, una ley del año 2003 que el Ministerio de Sanidad quería sacar sin negociar con los médicos".

En concreto, han exigido a la ministra recuperar un estatuto específico para médicos y facultativos, para que se reconozca su singularidad, a raíz de su formación, competencias y responsabilidad que asumen en el puesto de su trabajo.

Cabrera ha especificado que, además, el colectivo pide una categorización profesional -- la reclasificación del Grupo A1 PLUS--, y que se retribuya con la competencia, los conocimientos, habilitades y responsabilidad de cada profesión en su ejercicio en el Sistema Nacional de Salud y en el Servicio Canario de Salud.

"La ministra lo que dice es que todos los grados somos iguales y a todos nos va a pagar el mismo sueldo base. ¡Se nos van los especialistas de Canarias y de España!", ha advertido el representante sindical ante los medios.

Otra de las reivindicaciones pasa por su propia jornada. Denuncian que, además de sus horas ordinarias, las guardias no computan para su jubilación. "Queremos que se regule, y aparte de que se pague por encima de la jornada ordinaria, como cualquier trabajo, son horas extraordinarias, y pedimos que se trate como tal".

Piden una jornada similar a la de otros trabajadores, con horario semanal fijo, cuyas guardias "sean voluntarias, remuneradas como extraordinarias, y reconocidas para el cálculo de jubilación y con descanso no recuperable como jornada".

"Por otro lado, hay un problema gravísimo con lo que es la estabilización del personal, quizás lo que más valora el especialista en España, aparte de que se le pague como en Europa y que tengan mejores condiciones laborales. Nosotros somos estatutarios, entonces, tendrían que haber ofertas de empleo como mínimo cada dos años. En Canarias solo ha habido una en el año 2007", ha lamentado Cabrera.

En esta materia, solicitan un concurso anual por méritos para profesiones que tengan como requisito ser especialista para trabajar y ofrecer a los residentes que terminen plaza fija, así como condiciones laborales mejoradas.

PREAVISO DE HUELGA "INDEFINIDA"

Sin embargo, "lo más mediático", es que la ministra de Sanidad, exponen, "quiere que los jefes de servicio, jefes de sección, directores de zona básica tengan exclusividad", es decir, que no ejerzan en la sanidad privada. "En España, lo que tú hagas fuera de tu horario laboral, cumpliéndolo bien y rindiendo, es libre. Si ella cree que lo hacen mal y que lo están utilizando de manera obscena, pues que les abra expediente y los sancione", ha argumentado Cabrera.

Ha indicado Cabrera que la huelga de los profesionales médicos convocada para este viernes es "indefinida". Asimismo, si no se atienden sus reivindicaciones, proseguirán con la misma a partir de julio. "Los del Servicio Canario de Salud no se quedan atrás. Los del SCS no están haciendo las cosas como han dicho que las iban a hacer. Así que, don Carlos Gustavo Díaz, doña consejera, pónganse las pilas, que las cosas en Canarias están peor que en el resto de España", ha expresado en relación a la situación específica del sistema en Canarias.

El representante sindical ha concretado que, en Canarias, los especialistas se están desplazando a la península porque allí "hay ofertas de empleo", así como a la sanidad privada. Esto, según Cabrera, provocará el cierre de servicios. "Los ciudadanos se van a tener que quedar sin prestaciones sanitarias concretas porque los especialistas se nos van", ha advertido.

A las 12.30 horas de viernes, el colectivo profesional convocante en Tenerife ha cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga.