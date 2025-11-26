Mendoza (ASG) defiende un presupuesto "útil y sólido" para Canarias

Archivo - La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza - ASG - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada Melodie Mendoza (ASG) ha defendido este martes las "bondades" del presupuesto de 2026, que ha tildado de "útil y sólido" y ahora comienza el "trabajo difícil" de ejecutar cada una de las partidas.

En el debate de primera lectura de los presupuestos ha comentado que el documento es una "esperanza" para las familias que se encuentran en situación de pobreza y no entiende los "titulares catastróficos" de la oposición ni sus intentos de "obstaculizar" al Gobierno con el retraso de los presupuestos al presentar una enmienda a la totalidad.

Mendoza ha destacado especialmente que el presupuesto destina al área de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia un total de 837 millones de euros mientras que en dependencia aumenta en más de 90 millones de euros, lo mismo que se incremente en igualdad, diversidad, discapacidad y mayores.