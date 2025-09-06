Mendoza (ASG) valora el nuevo decreto de discapacidad como un modelo más ágil y cercano

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha valorado el Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, que desarrolla los procedimientos de valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias, como un modelo más ágil y cercano.

En un comunicado subrayó también que "coloca a las personas en el centro y, por fin, la burocracia pasa a un segundo plano". "Es un decreto que nos gusta porque ofrece una respuesta urgente a un problema histórico con una visión moderna, sensible y profundamente social", afirmó.

Entre los avances más significativos, Mendoza destacó la emisión de oficio de la tarjeta de estacionamiento junto a la resolución de discapacidad.

Asimismo, resaltó la aprobación, en el plazo de un mes, de un plan específico de actuación urgente para dar salida a los expedientes con meses de retraso, una medida "fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía". "No podemos normalizar demoras que impiden ejercer derechos básicos", apuntó.

Además, la parlamentaria de ASG expuso también la creación de un procedimiento específico para patologías graves incluidas en el anexo normativo, que permitirá un reconocimiento automático sin necesidad de valoración presencial cuando la evidencia médica sea rotunda.

Mendoza incidió en la relevancia de estos cambios para territorios no capitalinos como La Gomera, donde hasta ahora muchas familias debían desplazarse a Tenerife para completar la valoración, con el consiguiente sobrecoste económico y desgaste emocional.

Finalmente, la gomera pidió entender el decreto "no como un punto de llegada, sino como un punto de partida", abriendo "un tiempo de esperanza" en el que recortar listas de espera se traduzca en recortar desigualdad. "Quienes han esperado demasiado para poder acceder a un derecho deben ser nuestra prioridad", concluyó.