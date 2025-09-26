Un menor de 16 años grave tras un incendio en una vivienda de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha resultado herido de carácter grave con quemaduras e intoxicado tras producirse un incendio en una vivienda de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 00.23 horas de este viernes, en una vivienda de la calle Américo Vespucio del citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al menor de 16 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de Protección Civil, así como agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos intervinientes, y efectivos de Policía Nacional, que instruyeron las diligencias.