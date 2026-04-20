Un menor grave al caerse con su bici en Gran Canaria es asistido por sus padres ayudados por teleasistencia del SUC

Alberto Pérez, enfermero coordinador del SUC - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 11 años ha resultado herido de carácter grave al sufrir una caída con su bicicleta desde unos cinco metros de altura, resultando "clave" en la atención temprana y en la evolución clínica de su estado de salud la asistencia que le prestaron sus padres ayudados por la teleasistencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los hechos se han producido este viernes, 17 de abril, sobre las 20.30 horas, en la zona de Montaña Alta de Guía (Gran Canaria), cuando los padres del menor contactaron con el SUC, mientras lo trasladaban en su vehículo particular al centro de salud de Santa María de Guía, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

Durante el trayecto, el enfermero coordinador les dio a los padres, en tiempo real, las indicaciones necesarias para controlar la hemorragia que sufría el menor y vigilar su nivel de conciencia; mientras que de forma paralela, desde la sala de emergencias el SUC alertó al centro de salud para que el equipo médico estuviera preparado ante la llegada inminente del herido.

También se activó una ambulancia medicalizada para que se desplazara al centro sanitario para su evacuación posterior al hospital. De esta forma, cuando el menor llegó al centro de salud, los profesionales de Atención Primaria iniciaron la asistencia junto al equipo de la ambulancia medicalizada del SUC.

Tras una primera valoración, se confirmó que el menor presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que una vez estabilizado fue trasladado en la ambulancia medicalizada al servicio de urgencias del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Durante la atención, los profesionales del SUC mantuvieron comunicación constante con el hospital receptor, facilitando información detallada sobre el estado del menor, la mecánica del accidente y las actuaciones realizadas, permitiendo optimizar su atención a la llegada.