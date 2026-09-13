Un menor herido moderado tras colisionar un turismo y una motocicleta en Agüimes (Gran Canaria)

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar un turismo y una motocicleta en Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente de tráfico se ha producido a las 13.39 horas en la calle Tirma del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el joven presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Insular.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.