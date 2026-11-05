Mercadona reabre este lunes su supermercado en Gáldar (Gran Canaria) tras adaptarlo al modelo de 'Tienda 9'

Mercadona reabre este lunes su supermercado en Galdar (Gran Canaria) tras adaptarlo al modelo de 'Tienda 9' - CEDIDO POR MERCADONA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona reabrirá este lunes, 9 de noviembre, su supermercado ubicado en el Polígono Industrial San Isidro El Viejo, dentro del municipio de Gáldar (Gran Canaria), tras adaptarlo al nuevo modelo de 'Tienda 9'.

En este sentido, el supermercado ofrecerá un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los 'Jefes' (como la compañía denomina internamente a sus clientes).

Según ha informado la cadena en una nota de prensa, la reforma, en la que han participado 38 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de más de 4,7 millones de euros.

Asimismo, la tienda incluirá una zona de descanso para los clientes y el horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. También dispone de un aparcamiento de 137 plazas, cuatro de ellas para vehículos eléctricos y cuatro plazas para bicicletas.

De igual modo, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Con esta reforma, los clientes se seguirán beneficiándose de su conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible.

REORGANIZACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO

Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 66 personas, está la reorganización integral del espacio. Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos.

De esta forma, Mercadona quiere dar un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido.

Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

Por su parte, la compañía ha señalado que de la reorganización integral del espacio nace el 'Obrador Central', la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

Dicha centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua.

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.