La metamorfosis de Kafka llega esta semana al Teatro Guiniguada (Gran Canaria) de la mano de la compañía Abubukaka - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN/NACHO GONZALEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Abubukaka regresará estos viernes, 21 de noviembre, y sábado, día 22, al Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria para presentar al público su nueva producción 'La metamorfosis', una adaptación libre de la célebre novela de Franz Kafka.

Según informa la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, se trata de una obra en la que el grupo va transformándose, tanto en la esencia como en la forma, hasta devenir en lo que a partir de ahora se conocerá como Abubukafka.

En ella, y con un toque de humor, incide en lo repugnante que puede ser nuestro ser, en lo espeluznante de nuestras decisiones y en lo monstruoso de las omisiones o la complicidad.

Por su parte, 'La metamorfosis' es un relato donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto, y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia.

La historia comienza con el despertar de Samsa, que amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Poco a poco, va descubriendo su transformación en un insecto: sus innumerables patas, su abdomen abombado, el caparazón que sustituye a su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas.

Finalmente, las entradas están disponibles en la web del espacio dependiente del Gobierno de Canarias, www.elteatroguiniguada.com, y en la taquilla los días de función. El precio es de 18 euros, con tarifas reducidas para jóvenes, estudiantes, mayores de 65 años, familia numerosa, personas con discapacidad y las que estén en situación de desempleo.