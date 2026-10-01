Meteorología adversa en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte obliga al desvío de cuatro vuelos este jueves

Archivo - Aeropuerto Tenerife Norte - CEDIDA POR EL GRUPO DE CC-PNC DEL CABILDO DE TENER
SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las condiciones meteorológicas adversas en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte han obligado al desvío de cuatro vuelos.
Según ha informado Aena, los vuelos proceden de Málaga, que ha sido desviado a Gran Canaria, de A Coruña y Lanzarorote, que han sido desviados a Tenerife Sur, y de Gran Canaria, que retornó a origen.
La niebla en el entorno del Aeropuerto ha provocado el desvío de vuelos este jueves, aunque por ahora ninguna cancelación.