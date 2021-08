La ministra de Sanidad dice que en España "no" hay afección por la partida contaminada de Moderna

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (GRAN CANARIA), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este viernes que en España "no" hay afección por la partida contaminada de la vacuna contra el coronavirus de Moderna, después de que desde Japón se informara de vacunas en mal estado.

La partida contaminada de la vacuna Moderna de la que ha informado Japón ha sido elaborada en España y al respecto Darias ha expuesto, en declaraciones a los periodistas durante una visita a la vacuguagua en Gran Canaria, que la agencia reguladora del medicamento ha informado de que en España "no hay afección", si bien se está llevando a cabo una sesión de control por parte de la propia compañía Moderna --Rovi es quien la elabora en España-- y se dará cuenta a los organismos reguladores.

Por otro lado, al ser cuestionada por la imposición de un juez en Barcelona a tratar el Covid de un paciente con ozonoterapia, la ministra ha matizado que hay que tener "claro" que quien debe decidir sobre la situación clínica de los pacientes "son los profesionales sanitarios".

En este sentido, ha apuntado al pronunciamiento de la Agencia Española del Medicamento porque el tema de la ozonoterapia debe ser considerado "como un medicamento de uso humano", si bien aún no es así porque para que pueda ser empleado deben darse tres aspectos, tales como "la autorización comercial, que no la tiene", así como que forme parte de un ensayo clínico, sobre lo que ha puntualizado que si bien hay uno autorizado "todavía no ha reclutado a ningún voluntario", y en tercer lugar que sea autorizado como uso de medicamento compasivo, "tampoco lo es".

Por ello, ha hecho una llamada a que sean los profesionales sanitarios los que adopten las decisiones médicas sobre los pacientes.