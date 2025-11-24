El ministro Torres asegura estar "contento" tras conocer el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas en Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Torres ha ofrecido una rueda de pre - Gabriel Luengas - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes estar "contento" tras conocer el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas en Canarias porque ha "sufrido durante un año y medio una campaña absolutamente injusta de persecución" personal y política que, admitió, ha afectado a su "entorno familiar".

De esta forma, respondía Torres tras ser cuestionado en rueda de prensa por cómo afronta esta semana en la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama en la causa en la que se investigan los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

El ministro incidió en que ha denunciado a Aldama "dos veces", ha tenido que "desmontar" con pruebas situaciones "falsas" que ha dicho de su persona, y ha comparecido tras conocerse el informe de la UCO.

A este respecto se "alegró de que todos" los canarios y españoles "sepan ya que, en el caso de Víctor Torres, no había ni corrupción, ni había degradación, que no había ni prostitutas, ni había mordidas, ni había comisiones, ni había absolutamente nada. Y, por tanto, que el PP haga lo que quiera", en relación a la posibilidad de que se habra otra comisión de investigación.

Mientras, añadió, él va a "seguir trabajando para que mejore la dependencia" de España y para "denunciar cuando no mejora en comunidades como la de Canarias, donde el PP gobierna", señalando que los datos del último año recogen que "2.000 personas han fallecido esperando en el limbo de la dependencia".

Asimismo criticó que en una comunidad como Canarias, donde hay 18 millones de turistas, "no puede haber un índice de pobreza" como el actual, "donde los ricos son siete veces más ricos que el resto de los españoles y, por tanto, hay una brecha social" que pone al archipiélago "a la cola de las comunidades autónomas", reprochando al actual Ejecutivo canario que "no" lo corrija.

Finalmente quiso enviar un "mensaje directo" al PP por la Vivienda Vacacional (VV), ya que consideró que ha tenido un "efecto llamada que ha sacado del mercado residencial cerca de 40.000 viviendas", lo que ha conllevado a un "aumento de los alquileres, a una imposibilidad de adquirir una vivienda residencial".

En relación con esto último, reprochó al PP que "no" hayan aceptado las enmiendas del PSOE canario cuando, apuntilló, en Canarias el 75% de quienes tienen viviendas vacacionales son "propietarios que tienen más de cuatro", defendiendo que las familias que tienen una VV "es un porcentaje mínimo", sin embargo la Consejería canaria de Turismo (del PP) "no" acepta poner un límite.