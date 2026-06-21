Los ministros Hereu y Torres asisten este lunes al reconocimiento nacional de la Fiesta del Pino de Teror (Gran Canaria)

Archivo - La Fiesta del Pino de Teror (Gran Canaria) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TEROR (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher; y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, asisten este lunes al acto de presentación de la Fiesta del Pino, en Teror (Gran Canaria), como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Así lo ha informado el Ayuntamiento, que agrega que esta cita tendrá lugar a las 12.00 horas en las Casas Consistoriales y después de que la Secretaría de Estado de Turismo haya avalado esta distinción.

Este título honorífico, regulado por la Orden ICT/851/2019, se otorga a festejos que destacan por su antigüedad, originalidad, diversidad de actos, valor cultural y atracción de visitantes.

Para obtenerlo, la festividad debe estar declarada de Interés Turístico por la comunidad autónoma desde hace al menos cinco años, contar con una memoria detallada que justifique su atractivo y demostrar una celebración ininterrumpida que mantenga vivas las tradiciones locales, requisitos que cumple la festividad de la patrona de la Diócesis de Canarias y de Gran Canaria.

Por su parte, la obtención de este distintivo permite utilizar la marca en las acciones de difusión e incluir la Fiesta del Pino en los planes de Turespaña, lo que supone además el paso previo para solicitar la categoría internacional tras cinco años.

La declaración se produce después de que el pleno del Ayuntamiento de Teror aprobase la tramitación de la solicitud, aportando la memoria justificativa y recabando el respaldo oficial del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, ayuntamientos de la isla, entidades sociales y la Diócesis de Canarias.

CONGREGA ANUALMENTE A MÁS DE 200.000 PERSONAS

La Fiesta del Pino, que se celebra cada mes de septiembre, congrega anualmente a más de 200.000 personas procedentes de todos los municipios de Gran Canaria, del resto del archipiélago, de la península y del extranjero.

Asimismo, la festividad tiene su origen documentado en el siglo XVIII, con antecedentes que se remontan a la tradición popular del milagro del pino en 1481.

Entre sus actos principales destacan la romería ofrenda, la peregrinación por caminos reales, los actos litúrgicos solemnes, la parada militar en presencia de la representación de S.M. el Rey, los festivales folclóricos y una programación cultural y deportiva que configuran un evento de primer orden.

OCHO FESTIVIDADES EN CANARIAS CUENTAN CON LA DECLARACIÓN

Con esta incorporación, un total de ocho festividades en Canarias cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, siendo la Fiesta del Pino la octava en obtener esta distinción en el año 2026.

Las primeras fueron las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de Santa Cruz de la Palma (1980) Octava del Corpus y la Romería de San Isidro de Villa de la Orotava (1980); seguidas del Corpus Christi de Villa de Mazo, en La Palma (1985); las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario de Agüimes (2002); las Fiestas de las Cruces y los Fuegos de Mayo de Los Realejos (2015); las Fiestas Juradas de San Miguel Arcángel de Tuineje, Fuerteventura (2019); y las Fiestas del Almendro en Flor, Tejeda, Gran Canaria (2021).

Finalmente, en toda España existen 158 celebraciones con este título, junto con otras 82 reconocidas con la categoría de Interés Turístico Internacional.