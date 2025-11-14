Mogán (Gran Canaria) abre las playas de Mogán, Puerto Rico, Patalavaca, El Perchel y Anfi

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) ha abierto este viernes las playas de Mogán, Puerto Rico, Patalavaca, El Perchel y Anfi, después de los últimos análisis realizados por el área de Salud Pública del Gobierno de Canarias tras verses afectadas por un episodio de contaminación procedente de la costa de Telde.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Mogán señala que atendiendo a la prioridad de garantizar la seguridad de las personas usuarias, de momento se izará la bandera amarilla y si se aprecia contaminación, "volverán a clausurarse".

El concejal de Playas, Willy García, ha pedido a la población extremar la precaución y prestar especial atención a las banderas de las playas, que indicarán si se permite el baño o si, por el contrario, permanecen cerradas.

Actualmente se encuentran con bandera negra las playas de Las Marañuelas, Costa Alegre, Taurito, Tauro y El Cura.

La Concejalía de Playas mantiene el dispositivo de control y limpieza diaria de los arenales para retirar cualquier resto que pueda aparecer del vertido, procedente de la costa teldense. Asimismo advierte a la población que, en caso de detectar algún resto del vertido, mantenga la distancia.