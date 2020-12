Mogán refuerza la presencia policial en las zonas turísticas tras el aumento de incidentes derivados de la migración

Bueno señala que la mayoría de estos problemas se generan entre los propios migrantes y dentro de los hoteles

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad Extraordinaria de Mogán (Gran Canaria), presidido por la alcaldesa, Onalia Bueno, ha acordado reforzar la presencia de Policía Local y de Guardia Civil en las zonas turísticas tras el aumento de los incidentes derivados del fenómeno migratorio y de la presencia de 3.400 migrantes en once complejos de apartamentos y hoteles.

Así lo ha informado el Ayuntamiento del municipio turístico, que añade que durante el encuentro también se acordó trabajar con una comunicación transversal y más fluida entre las instituciones afectadas por la crisis migratoria.

Al respecto, la alcaldesa ha resaltado la necesidad de reforzar la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las zonas turísticas, dado el "incremento exponencial" de incidencias registradas en las últimas semanas.

"La Guardia Civil y la Policía Local de Mogán --dijo-- van a concertar una mesa de trabajo para continuar coordinando sus actuaciones y en vista de que en breve llegará un refuerzo de la Benemérita procedente de Madrid".

Respecto a las incidencias, Bueno ha recalcado que estas se generan mayoritariamente entre las personas migrantes dentro de los complejos hoteleros en los que se encuentran acogidos.

En cuanto a las palabras del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que la acusó de alentar la xenofobia y el odio por afirmar el aumento de delitos en el municipio, la primera edil pidió al representante del Estado "que escuche mejor las manifestaciones que hice a una radio porque siempre he hablado de incidencias y no de delitos como él ha malinterpretado". "Se superan las más de 100 incidencias entre noviembre y diciembre y eso no se puede ocultar", ha matizado.

No obstante, ha apuntado que se trata de incidencias puntuales y ha hecho nuevamente un llamamiento a la calma a los vecinos del municipio. "Esta situación se va a corregir --continuó-- y mientras, entre todas las administraciones, debemos contribuir para que así sea".

"La subdelegada Mayans ha confirmado en la Junta que ya se están ultimando los campamentos de acogida para empezar a derivar a los migrantes a esas instalaciones", concluyó.