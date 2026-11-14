Montero, a Jordi Wild: "¿Qué valor le tienes a la vida de una mujer para decir que 44 asesinadas no son tantas?"

La candidata de Podemos, Irene Montero, interviene durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha denunciado este sábado en Gran Canaria "las gravísimas palabras" del youtuber Jordi Wild en su entrevista a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, sobre los asesinatos machistas en las que se refería a que 44 mujeres asesinadas "tampoco son tantas" en comparación con la población actual: "No nos matan lo suficiente...¿verdad, Jordi Wild?".

"¿Qué valor le tienes que dar a la vida de una mujer para decir que no te parecen tanto 44 mujeres asesinadas? Son más de 1.300 las mujeres asesinados a manos de sus parejas o exparejas oficialmente reconocidas desde 2003", ha proseguido Montero, que ha afeado que el youtuber haga estas declaraciones cuando cuenta con un "altavoz tan grande y con tantos millones de personas que le ven y le siguen" a diario.

Irene Montero participa este sábado en un acto de campaña de la coalición 'Unidad del Pueblo Canario', conformada por Podemos Canarias, Nueva Canarias, Izquierda Unida Canaria y Sumar Canarias, y que tiene lugar en la Plaza del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria.

En su intervención, Montero ha recordado, asimismo, a Jordi Wild que el problema es "precisamente que todas las mujeres vivimos sabiendo que (una de esas mujeres víctimas) podría ser cualquiera de nosotras", aún sabiendo que "una de cada dos mujeres, al menos en España, es víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida", ya sea "en el trabajo, en su casa, en los lugares que deberían de ser más seguros".

"Vivimos sabiendo que podemos ser más, y no solo más las asesinadas, también más las mujeres controladas, insultadas, humilladas, así como más los niños y niñas que crecen en casas donde se insulta a sus madres, donde se pega a sus madres, donde se cuestiona a sus madres por querer ser libres. Nosotras somos muy conscientes de que podríamos ser más", ha señalado.

Ha argumentado que, mientras todo ello ocurre, Jordi Wild "puede permitirse banalizar la violencia", precisamente "por el mismo motivo por el que los agresores machistas nos asesinan y nos violan y nos insultan y nos humillan", y que pasa por que "creen que somos seres de su propiedad, que somos seres inferiores, que no tenemos el mismo derecho a hacer nuestra vida, a ser libres".

"Esa dignidad y nuestra persona no vale lo mismo que ellos, y que hay toda una sociedad que invisibiliza, que normaliza, que mira para otro lado y que dice, no es para tanto, como dijo Jordi Wild el otro día. Por eso, por tantos hombres con poder como Jordi Wild, con un micrófono y un altavoz, minimizan la violencia machista, es que sigue existiendo esa violencia, sigue existiendo ese pensamiento que dice que no es para tanto".

"Te puedo matar, te puedo insultar, te puedo humillar, porque no es para tanto, porque tu vida no vale para tanto", ha continuado Montero, porque "los hombres con poder, como Jordi Wild, minimizan la violencia machista".

"Jordi Wild, 4 candidatos, 2 verificadores. Te faltó una feminista para explicarte con mucha pedagogía la barbaridad que dijiste, para que ojalá no lo vuelvas a hacer", ha concluido Montero.