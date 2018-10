Monzón niega que la liga de e-sports fomente la adicción ante el rechazo de la oposición al proyecto educativo

Publicado 12/09/2018 13:27:53 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha negado que el proyecto piloto liga escolar videojuegos --e-sports-- vaya a fomentar la adicción de los menores a los videojuegos, sino que el objetivo es "todo lo contrario", ayudar a los niños a tener un consumo responsable, una iniciativa ante la que los grupos de la oposición han mostrado su rechazo.

"Me gustaría que fuéramos capaces de abstraernos de condicionamientos políticos y analizáramos si el proyecto piloto va a mejorar la educación del alumnado que participe. Yo estoy convencida de que sí lo hará y les invito a extraerse del ruido generado, incluso desde un mes antes de presentar el proyecto", manifestó la responsable regional en el Parlamento de Canarias.

Para Monzón, el debate debe partir de la realidad actual en las casas de Canarias con los videojuegos, rechazando que la iniciativa no fomenta la adicción a los videojuegos, sino "todo lo contrario".

"En nuestro país existen infinidad de torneos y medidas para el impulso de los videojuegos como industrial cultural --dijo-- y el Gobierno de Canarias no cierra los ojos a la realidad. Lo que hemos hecho diferente al resto de instituciones es dar una respuesta educativa a este fenómeno imparable".

Recordó que miles de escolares juegan en sus casas y que los padres no saben bien a qué juegan y si lo hacen dentro de unos hábitos saludables, para agregar que la participación de centros y alumnados es "voluntaria" y siempre en horario extraescolar, por lo que la liga "no quita tiempo a nada".

Monzón destacó que los jóvenes que se apunten ya deben jugar a los títulos escogidos y que la iniciativa no va a fomentar que se inicien en los videojuegos, sino que la apuesta es porque disfruten de sus juegos favoritos "sin riesgo ninguno".

De esta manera, puso de relieve la importancia de los talleres dentro de la iniciativa para concienciar a los menores de un uso adecuado de las nuevas tecnologías. "Los talleres son la clave de todo el proyecto y lo que nos puede colocar como una CCAA pionera en la educación cultural", explicó.

PODEMOS: "COMO NO LO METIERON EN LA LEY DEL DEPORTE, LO METEN EN EDUCACIÓN"

Desde Podemos, Francisco Antonio Déniz ha entendido que el debate sobre este tema es un "desprecio" hacia discusión parlamentaria y hacia el sentido común. "Es un debate que lo traen a esta cámara, nosotros no lo hemos traído. Nos han desafiado a hablar de esto en numerosos ámbitos y nos vemos obligados a responderle", dijo.

Aquí, comentó que se debería haber aprovechado el pleno para abordar numerosos asuntos antes que los videojuegos. "Suena a revanchismo --agregó--, como no lo metieron en la ley del deporte, lo meten ahora en educación, y hay quien dice que lo quieren meter también en sanidad".

Déniz explicó que el Cabildo de Tenerife han destinado "mucho dinero" a este asunto y que no se puede "naturalizar lo que no es normal", al tiempo que acusó a la Consejería de "imponer" un proyecto que "nadie solicita", ni siquiera las familias. "Si no retira este proyecto, yo exigiré su dimisión inmediata", concluyó.

PP: "EL COLE FRANCÉS SIN MÓVIL Y EL COLE CANARIO CON VIDEOJUEGOS"

La diputada del PP, Lorena Hernández, señaló que Monzón "se ha hecho viral y se ha cubierto de gloria" con los e-sports. "Los e-sports no son deporte", señaló al tiempo que insistió en el interés de CC por fomentar este asunto.

"El PP ha querido desde el comienzo que se informe a las familias y hemos hecho numerosas preguntas. ¿Qué le lleva a usted a llevar a cabo una liga en algunas aulas? ¿Tiene información sobre qué beneficios aporta? ¿Por qué esos tres videojuegos?", cuestionó.

Aquí, hizo especial hincapié en que el PP no "demoniza" los videojuegos, pero que quiere que se sitúen en el contexto adecuado. "Las aulas no son un juego. Lo tiene muy complicado para convencernos", espetó la popular.

"Con qué facilidad gasta este Gobierno más de 200.000 euros de la Consejería de Educación. CC vive una realidad virtual, que no es la realidad de Canarias. Aterricen, pidan pista y aterricen. No jueguen con los recursos de los canarios. El cole francés sin móvil y el cole canario con videojuegos", advirtió.

CC: "¿QUÉ MIEDO TIENEN A ESTE PROYECTO?"

La portavoz de CC-PNC, Guadalupe González Taño, ha defendido la iniciativa de la Consejería y ha preguntado a la oposición que "qué miedo tienen" al proyecto.

"Tenemos que hacer que nuestro sistema educativo afronte la realidad de los videojuegos y ayude a las familias a afrontarlas", señaló al tiempo que apuntó a que su grupo defiende este asunto "con convicción".

Además, afirmó que si sus hijos estuvieran en edad de apuntarse, los apuntaría. "Los objetivos del proyecto son los mismos que piden ustedes", declaró a la oposición.

"¿Qué miedo le tienen a este proyecto desarrollado por profesionales de la educación? Nosotros queremos la mejor educación en Canarias, y eso pasa por una educación del siglo XXI", observó.

PSOE: "LAS COSAS NO SE HACEN ASÍ"

La diputada del PSOE, Ana González, recordó que el Gobierno de Canarias no consiguió meter esta liga de e-sports en la Ley del Deporte y que ahora lo intenta hacer mediante la Consejería de Educación. "Las cosas no se hacen así. Dudamos la legitimidad del método utilizado", entendió.

La socialista hizo especial hincapié en que esta iniciativa ha sido una "sorpresa" para la comunidad educativa y dijo a la consejera que presume de que se trata de una actividad extraescolar y que, de ser así, "debería haberse consensuado antes".

ASG: "HAY ALGUNOS JUEGOS QUE NO NOS GUSTARÍA QUE ESTUVIERAN"

Para AGS, Melodie Mendoza apostilló que no se puede negar que el impacto de esta industria en la sociedad es "brutal". "Todos conocemos los datos que reflejan las edades y el tiempo de que se dedica"

"Desde nuestro grupo, uno de los problemas que vemos está en la manera en que se va a tratar, qué objetivos pretende... hay algunos videojuegos que no nos gustaría que estuviesen pero creemos que el proyecto puede ser positivo si se hace desde un punto de vista educativo", observó.

NC: "LOS PROYECTOS PILOTOS NO SE HACEN CON NIÑOS"

El diputado de NC, Luis Alberto Campos, señaló que hay que ser "extremadamente riguroso" en las escuelas. "Ante esto, no podemos estar hablando de proyectos pilotos, los proyectos pilotos se hacen con otra cosa pero no con los niños", insistió.

En este sentido, el nacionalista también dudó de la improvisación con la que se ha planteado la iniciativa a los centros educativos, entendiendo que una cosa es plantear en las aulas el aspecto creativo de los videojuegos y otra la competición. "Vamos a exigir que se retire [la iniciativa]", aseveró.