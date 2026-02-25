Morales afirma que la visita de León XIV a Gran Canaria es un "respaldo moral" a la realidad migratoria

Archivo - El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales,durante el pleno extraordinario para aprobar los presupuestos de 2026 - CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado que la confirmación oficial por parte del Vaticano de la visita del Papa León XIV a la isla el próximo mes de junio constituye un "respaldo moral" de primer orden a la realidad migratoria que vive el archipiélago.

Así lo ha señalado este miércoles en un comunicado tras conocerse la oficialidad del paso del pontífice por Gran Canaria, donde añadió que "es un motivo de orgullo que el Papa León XIV sea embajador de esta realidad ante el mundo".

Morales hizo especial hincapié en el quien en el doble simbolismo de que tendrá esta visita: por un lado visibilizar el drama humano y por otro ensalzar la respuesta solidaria de los grancanarios.

"Su figura, como líder espiritual y moral, pone el foco internacional en el sufrimiento que hay detrás de cada travesía, pero también en la solidaridad que hay en cada rincón de esta tierra", dijo el presidente insular.

De igual modo, subrayó que la llegada del Santo Padre trasciende lo puramente religioso para convertirse en un altavoz de la causa que Gran Canaria ha defendido ante Europa.

"Cuando reclamábamos, desde este Cabildo, la solidaridad y la corresponsabilidad de la Unión Europea ante el fenómeno migratorio, lo hacíamos con la convicción de que Gran Canaria y Canarias no pueden estar solas", recordó.

Finalmente, Morales explicó que la isla ha demostrado "una y otra vez su humanidad", aunque también ha sufrido en soledad una presión migratoria que, a su juicio, requiere una respuesta de carácter continental.