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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista se encuentra en estado grave después de colisionar con un turismo en el kilómetro 4 de la carretera TF-625, a su paso por el municipio de Arico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en el mediodía de este miércoles y hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió al motorista que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varios traumatismos de carácter grave, por lo que tras su estabilización fue trasladado en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

En el lugar de los hechos también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.