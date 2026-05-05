Un motorista herido de gravedad al colisionar con un turismo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 58 años, ha resultado herido de carácter grave al colisionar con un turismo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 07.03 horas de este martes y hasta la zona de la Avenida Marítima, en sentido Puerto, se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.