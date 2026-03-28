Un motorista herido moderado al colisionar con un turismo a su paso por El Rosario (Tenerife)

Sala de operaciones del 112 de Canarias - 112 DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 27 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión con un turismo a su paso por El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.38 horas de este sábado, en la TF-28, en el término municipal de El Rosario, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el motorista presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo de tórax de carácter moderado.

Seguidamente el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.