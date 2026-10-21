Un motorista herido moderado al sufrir un accidente con un camión en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 47 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir un accidente con un camión desde el que se descargaba mercancía en la calle Tecén, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en tórax de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Perpetuo Socorro.

Asimismo en la zona también se personaron agentes de la Policía Local que realizó el atestado correspondiente.