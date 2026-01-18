Un motorista herido moderado tras sufrir una caída en la GC-1, a su paso por Telde (Gran Canaria)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 36 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en la autopista GC-1, a su paso por Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 08.48 horas en el kilómetro 6 de la GC-1, en dirección norte, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos con pronóstico moderado.

Por ello, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.