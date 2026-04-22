Un motorista muere y una mujer resulta herida moderada al colisionar una moto y un turismo en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido y una mujer, de 85 años, ha resultado herida de carácter moderada tras la colisión entre una moto y un coche en la carretera TF-28, en el kilómetro 80, en el término municipal de San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria que solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, ya que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Por su parte, Bomberos de Tenerife liberaron a la conductora atrapada en el turismo, que recibió asistencia del personal sanitario, ya que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que aseguró toda la zona e instruyó las diligencias correspondientes, mientras que efectivos de Policía Local colaboraron con el dispositivo de emergencias y el personal del Servicio de Carreteras despejó la vía.