Un motorista resulta herido al chocar con un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 22 años resultó herido moderado al chocar sobre las 13.45 horas de este domingo con un turismo en la Calle Sor Jesús de Las Palmas de Gran Canaria, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El varón presentó traumatismo en hombro de carácter moderado, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a la Clínica San José.

Por su parte, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.