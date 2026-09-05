Un motorista resulta herido grave al chocar con un turismo en Arona (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista resultó herido grave tras chocar en la tarde de este viernes con un turismo en la Calle La Trujilla, en la zona de Cabo Blanco y dentro del municipio de Arona (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El varón presentó politraumatismos de gravedad, por lo que fue asistido y estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Arona se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente.