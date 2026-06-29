Un motorista resulta herido grave al chocar con un turismo en El Goro (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 73 años resultó herido grave al chocar con un turismo sobre las 05.40 horas de este lunes en zona de El Goro, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó al hombre de lesiones graves, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.