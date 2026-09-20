Muere ahogado un hombre de 38 años en Pájara (Fuerteventura) - 112 CANARIAS

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Garcey, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), tras haber sido rescatado.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido alas 19.10 horas una llamada alertando sobre una persona en apuros en el mar. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local rescataron al afectado del agua, que ha sido atendido por el Servicio de Urgencias Canario.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. En el momento inicial de la asistencia, el hombre presentaba signos de ahogamiento y parada cardiorrespiratoria. Tras practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar sin resultado, los sanitarios han confirmado el fallecimiento.

En el operativo han participado también Salvamento Marítimo y los Bomberos de Pájara, cuyos efectivos se han desplazado al lugar del incidente tanto con recursos aéreos como medios terrestres y han colaborado en el dispositivo de emergencias.