Muere un bañista tras ser rescatado del mar en la costa norte de Puerto de la Cruz (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un bañista ha fallecido este martes tras ser rescatado del mar en la zona de Punta Brava, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
A las 15.00 horas, los servicios de emergencias han recibido una alerta informando que veían un cuerpo flotando en el mar a unos 30 metros de la playa de Punta Brava, por lo que el 112 ha activado de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
El equipo de socorristas, en colaboración con los Bomberos, han llegado por mar hasta el afectado antes de que llegaran los helicópteros de rescate a la zona y le han trasladado a la orilla donde ya se encontraban los recursos sanitarios.
El personal de Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha comprobado que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas que no dieron resultado y han confirmado su fallecimiento.
Han colaborado también en el rescate Salvamento Marítimo --con un helicóptero de rescate Helimer--, los Bomberos de Tenerife, Policía Nacional y Policía Local.