Muere una interna del Centro de Discapacidad Intelectual de Telde (Gran Canaria) al atragantarse

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una interna del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de San José de Las Longueras, en Telde (Gran Canaria), ha fallecido este lunes al atragantarse con una albóndiga, según ha informado la Policía Nacional.

La fallecida, según explican desde el cuerpo policial, tenía una dieta blanda por atragantamiento, sin embargo entró en la habitación de una compañera y le pusieron una albóndiga.

Así al comer la abóndiga, la mujer sufrió un atragantamiento que presuntamente es lo que le ocasionó la muerte.