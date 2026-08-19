Muere un joven submarinista de 20 años en las costas de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha fallecido este martes mientras practicaba submarinismo en la playa entre Puerto de Honduras y Punta Maragallo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 19.00 horas, los servicios de emergencias recibieron este martes una alerta sobre un submarinista que practicaba buceo a pulmón al que no vieron salir del agua en la zona antes mencionada, por lo que tras clasificar la llamada se movilizó a los efectivos correspondientes.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) se activó y, después de recabar la información, se asignó una ambulancia medicalizada, si bien al acudir al lugar del suceso, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre de unos 20 años de edad.

Además, el SUC activó al grupo de emergencias del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para atender a familiares de la víctima.

En las labores de rescate y salvamento, los gestores de recursos del 112 realizaron las gestiones necesarias para ubicar el incidente y activaron a efectivos de Autoridad Portuaria, Refinería, Salvamento Marítimo y Consorcio de Bomberos de Tenerife, que desarrollaron un dispositivo de búsqueda con labores de rastreo por tierra, mar y aire.

Asimismo, fueron los Bomberos quienes localizaron a la víctima en el mar y trasladaron hasta el recurso sanitario en tierra.

En el suceso también se desplazaron efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, cuyos agentes también colaboraron en las labores de búsqueda e intervinieron en el dispositivo de emergencia.

Además, Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes.