Muere una motorista tras sufrir una caída en la carretera a Pozo Negro, en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

Una motorista, de 46 años, ha fallecido este domingo tras sufrir una caída en la carretera a Pozo Negro, en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.52 horas, cuando se alertó al 112 de Canarias, y al personarse en el lugar efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudieron confirmar la muerte de la mujer al presentar lesiones incompatibles con la vida.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.