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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 49 años, ha resultado afectada moderada por inhalación de humo tras producirse un incendio en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incendio se ha producido sobre las 23.23 horas de este domingo en una vivienda de la calle Poeta Gutiérrez Albelo, en la zona de Somosierra del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife que extinguieron las llamas, que afectaron a la cocina de la vivienda, y ventilaron el inmueble.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba intoxicación moderada por inhalación de humo, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo en la zona se personaron agentes de la Policía Local, cuyos agentes aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.